MotoGP. Команда «ВР46» представила новую ливрею на сезон-2024

Теги Валентино Росси чемпионат мира MotoGP ВР46 Фабио ди Джанантонио Марко Беццекки Авто

Команда Валентино Росси представила ливрею мотоцикла на сезон-2024.

«ВР46» провела презентацию обновленной ливреи, которую будет использовать в этом году. В сравнении с прошлым сезоном дизайн ливреи претерпел значительные изменения – во многом это связано с появлением нового титульного спонсора.

Сезон-2024 станет для «ВР46» третьим в MotoGP. Выступать за команду продолжит и Марко Беццекки – а вот его новым напарником станет Фабио ди Джанантонио, который заменит перешедшего в «Хонду» Луку Марини.

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