MotoGP. Команда «ВР46» представила новую ливрею на сезон-2024

Команда Валентино Росси представила ливрею мотоцикла на сезон-2024.

«ВР46» провела презентацию обновленной ливреи, которую будет использовать в этом году. В сравнении с прошлым сезоном дизайн ливреи претерпел значительные изменения – во многом это связано с появлением нового титульного спонсора.

Сезон-2024 станет для «ВР46» третьим в MotoGP. Выступать за команду продолжит и Марко Беццекки – а вот его новым напарником станет Фабио ди , который заменит перешедшего в «Хонду» Луку Марини.

MotoGP. Команда «Дукати» показала новую ливрею на сезон-2024