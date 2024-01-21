«Я уже лет пять не катался на лыжах – просто из-за риска что-нибудь сломать». Ферстаппен – о запрете заниматься другими видами спорта

Теги Ред Булл Формула-1 Йос Ферстаппен Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен лишен возможности заниматься экстремальными видами спорта.

Пилот «Ред Булл» рассказал, что у него, как и у большинства спортсменов, в контракте прописал запрет на занятия видами спорта, в которых можно получить серьезную травму.

«Да, у меня тоже есть такой пункт в контракте. Я уже лет пять не катался на лыжах – просто из-за риска что-нибудь сломать или вывихнуть, со всеми вытекающими последствиями.

Ну и, разумеется, я сам осознаю то, что впереди у меня еще много лет карьеры, в течение которых у меня будут отличные шансы выигрывать гонки и титулы. Если не забывать об этом, ты сам будешь меньше стремиться рисковать. Да и велоспорт тоже опасен. Когда я езжу на велосипеде, то как минимум надеваю шлем».

Макс добавил, что не тянет его и в раллийные гонки, которыми сейчас занимается его отец:

«В ралли ты несешься сквозь деревья на скорости 180 км/ч – нет, я не представляю себя в такой ситуации. Может быть, в каком-нибудь отдаленном месте и можно покататься, но я в любом случае прекрасно осознаю все риски».

За кого гонщики «Ф-1» болели в детстве? Правда все за «Феррари» и Шумахера?

4 комментария
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Да прагматизм Макса зашкаливает.Но он прав,что для победы не надо распылятся.Что может произойти...Шумахер показал.Хотя у нас есть поговорка...Знал бы где упадёшь,соломку постелил.От судьбы не уйдёшь.
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Ответ Великий Алонсо
Ну до Алонсо Ферстаппену конечно далеко, видно, что немного очкошник, лыжи боится, ралли боится. Алонсо вообще плевать, он ездит на всем и вся, титановые яйца, настоящий мужик.
Ну Фернандо чуть не поплатился за это началом сезона 2021. Кубица своей карьере в ф1 серьезно навредил сторонними гонками, да и про Шуми и лыжи все знают. Так что Макса можно понять
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