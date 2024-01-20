Роберт Кубица: «В «Ф-1» ставил перед собой две цели: стать чемпионом и попасть в стан «Феррари». Эта рана так до конца и не затянулась»

Теги Феррари Роберт Кубица Формула-1 WEC Авто

Кубица рад возможности выступления за «Феррари» в WEC.

Бывший пилот «Формулы-1» должен был присоединиться к «Феррари» в 2012 году, но не смог этого сделать после тяжелейшей аварии, в которую попал, выступая в раллийной гонке. В результате той аварии Кубица получил необратимые повреждения руки, но в итоге не закончил карьеру.

В сезоне-2024 Кубица будет выступать в WEC за рулем клиентского гиперкара «Феррари» 499P команды «АФ Корсе», – в одном экипаже с Робертом Шварцманом и Йе Йефей.

«Я считаю, что возможность управлять болидом «Феррари» – это нечто иное в сравнении с выступлениями за любую другую команду или бренд. И в прошлом я неоднократно искал пути оказаться в «Феррари».

Будучи гонщиком «Формулы-1», я ставил перед собой две цели: стать чемпионом мира и попасть в стан «красных». К сожалению, этого не случилось, жизнь преподнесла мне другой сценарий. И я признаю, что та рана так до конца и не затянулась. И теперь я смотрю на эту новую возможность как на вызов», – рассказал Кубица.

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9 комментариев
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Ответ AVKU
Не понмю, чтобы Роберт и до аварии был супер звездой Ф1. Хороший гонщик, но не топ.
Он был как раз в тот момент на уровне выхода на топ. Считай одной ногой уже был в феррари)
+12
0
+12
Ответ AVKU
Не понмю, чтобы Роберт и до аварии был супер звездой Ф1. Хороший гонщик, но не топ.
Кубица был топ, и на Рено феерические гонки а 2010 выдавал
Никогда его не любил, но не признать этого не могу
+3
0
+3
Помню как ждали,что Кубица стрельнит в новом сезоне.
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Елисеев
Что значит "должен был присоединиться к Феррари"? Контракт подписан был?
Это известный факт, была договоренность на 2012, но случилось что случилось
+1
0
+1
Ответ Kasper N . P .
Это известный факт, была договоренность на 2012, но случилось что случилось
Это рос казни самого Кубицы, особо ничем не подкрепленные. Я не говорю что он врет, просто таких кулуарных переговоров полно и на этом основании говорить о контракте - странно.
+ у Массы был контракт до конца 2012 года и его позиции на момент 2010 года были довольно прочные
+1
0
+1
Ответ Дмитрий Елисеев
Это рос казни самого Кубицы, особо ничем не подкрепленные. Я не говорю что он врет, просто таких кулуарных переговоров полно и на этом основании говорить о контракте - странно. + у Массы был контракт до конца 2012 года и его позиции на момент 2010 года были довольно прочные
По ходу сезона 2011 года желание заменить Массу у Феррари явно могло появиться
+1
0
+1
Что значит "должен был присоединиться к Феррари"? Контракт подписан был?
+1
-1
0
роберт курва феррара пердоле
0
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