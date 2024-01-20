Роберт Кубица: «В «Ф-1» ставил перед собой две цели: стать чемпионом и попасть в стан «Феррари». Эта рана так до конца и не затянулась»

Кубица рад возможности выступления за «Феррари» в WEC.

Бывший пилот «Формулы-1» должен был присоединиться к «Феррари» в 2012 году, но не смог этого сделать после тяжелейшей аварии, в которую попал, выступая в раллийной гонке. В результате той аварии Кубица получил необратимые повреждения руки, но в итоге не закончил карьеру.

В сезоне-2024 Кубица будет выступать в за рулем клиентского гиперкара «Феррари» 499P команды «АФ Корсе», – в одном экипаже с Робертом Шварцманом и Йе Йефей.

«Я считаю, что возможность управлять болидом «Феррари» – это нечто иное в сравнении с выступлениями за любую другую команду или бренд. И в прошлом я неоднократно искал пути оказаться в «Феррари».

Будучи гонщиком «Формулы-1», я ставил перед собой две цели: стать чемпионом мира и попасть в стан «красных». К сожалению, этого не случилось, жизнь преподнесла мне другой сценарий. И я признаю, что та рана так до конца и не затянулась. И теперь я смотрю на эту новую возможность как на вызов», – рассказал .

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