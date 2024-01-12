Логан Сарджент: «Ожидания от американского гонщика в «Ф-1» ниже»

Сарджент сообщил об особых ожиданиях от американцев в «Формуле-1».

Логан Сарджент, присоединившийся к « » в 2023 году, стал первым пилотом из США, заработавшим очко в «Ф-1» за 30 лет.

«Думаю, ожидания от американского гонщика ниже. Но в конечном счете это не имеет значения, важно лишь то, что есть люди, которые понимают, что происходит, и знают, на что ты способен. Если рассуждать реалистично, внешний шум не играет абсолютно никакой роли.

Надо просто делать свою работу, упорно трудиться, делать все возможное для людей, которые способны повлиять на твою карьеру», – признался гонщик.

Логан объяснил, почему в «Ф-1» стремятся немногие американские спортсмены:

«Я просто считаю, что есть множество преград на пути американцев в «Ф-1». Непросто решиться на изменения в жизни, переехать в Европу и гоняться за океаном. Это очень дорого. Гораздо легче выступать в Америке.

И, конечно, есть прекрасные варианты – « » и . Для любого человека это непростое решение. Мне кажется, поэтому так мало американцев хотя бы пытаются пробиться в «Ф-1».

Тем не менее, Сарджент ожидает, что в будущем ситуация изменится:

«Я смотрю на списки картингистов, и теперь [американцев] гораздо больше – это позитивный знак. Полагаю, в будущем станет больше пилотов хотя бы на пути в «Ф-1». Надеюсь, какие-то из них пробьются.

В прошлом такого просто не было, и, разумеется, никто не попадал».

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