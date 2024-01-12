Логан Сарджент: «Ожидания от американского гонщика в «Ф-1» ниже»

Теги Уильямс Индикар картинг Формула-1 NASCAR Логан Сарджент Авто

Сарджент сообщил об особых ожиданиях от американцев в «Формуле-1».

Логан Сарджент, присоединившийся к «Уильямсу» в 2023 году, стал первым пилотом из США, заработавшим очко в «Ф-1» за 30 лет.

«Думаю, ожидания от американского гонщика ниже. Но в конечном счете это не имеет значения, важно лишь то, что есть люди, которые понимают, что происходит, и знают, на что ты способен. Если рассуждать реалистично, внешний шум не играет абсолютно никакой роли.

Надо просто делать свою работу, упорно трудиться, делать все возможное для людей, которые способны повлиять на твою карьеру», – признался гонщик.

Логан объяснил, почему в «Ф-1» стремятся немногие американские спортсмены:

«Я просто считаю, что есть множество преград на пути американцев в «Ф-1». Непросто решиться на изменения в жизни, переехать в Европу и гоняться за океаном. Это очень дорого. Гораздо легче выступать в Америке.

И, конечно, есть прекрасные варианты – «Индикар» и NASCAR. Для любого человека это непростое решение. Мне кажется, поэтому так мало американцев хотя бы пытаются пробиться в «Ф-1».

Тем не менее, Сарджент ожидает, что в будущем ситуация изменится:

«Я смотрю на списки картингистов, и теперь [американцев] гораздо больше – это позитивный знак. Полагаю, в будущем станет больше пилотов хотя бы на пути в «Ф-1». Надеюсь, какие-то из них пробьются.

В прошлом такого просто не было, и, разумеется, никто не попадал».

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2 комментария
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Гонщиков из США нет зато американские Гран-при растут как на дрожжах. Либерти продавит еще пару этапов и уже европейские гонщики будут ездить за океан для старта карьеры.
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В темнокожего Сира Льюса Карла Давидсона Хамильтона тоже никто сначала не верил, а он в первой же гонке подиум завоевал, вот что значит «талант»!!!
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