Кристиан Хорнер: «Готов чуть ли не ставить дом на лидерство Ферстаппена на первом круге уик-энда – во многом бессмысленном»

Ферстаппен стремится доказать превосходство в любых ситуациях, сообщил Хорнер.

Начальник Макса Ферстаппена в «Ред Булл» Кристиан Хорнер поделился мнением о настрое гонщика. По словам руководителя команды, Ферстаппен обладает непревзойденной психологической устойчивостью и готов выдавать «110 процентов» с первого же круга.

«Вне болида у него довольно мягкий характер. В машине он беспощаден. Я никогда не видел столь заряженного пилота: когда он оказывается за рулем, ты понимаешь, что он выдаст 110 процентов. И он ожидаешь своих 110 процентов от команды – с того момента, как болид покидает боксы.

Вот что интересно: когда мы приезжаем на трассу, даже на новый автодром, первый круг уик-энда во многих отношениях бессмысленный. И я готов чуть ли не ставить дом на то, что гонщиком, который будет быстрее остальных на первом круге – порой на две, три секунды быстрее соперников – станет Макс. Для него это способ подтвердить свой статус: «Я слился с машиной воедино, я на пике формы».

Он обладает уверенностью в себе, чувством болида, мастерством, что позволяет делать такое и быстро приспосабливаться. Он очень рано пришел в «Формулу-1», когда еще был подростком, пропустив, если угодно, подготовку в младших «формулах», и оказался на арене, где каждый шаг рассматривают под микроскопом.

Его психологическая устойчивость, поведение в ключевые моменты – будь то квалификация, старт, обгон, выезд с пит-стопа – выдающиеся. Раньше я не встречал пилота, способного так справляться с давлением в решающие моменты», – заявил менеджер в подкасте Secrets of Success.

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