Хорхе Мартин: «Буду считать себя одним из лучших гонщиков в истории MotoGP, если обыграю Марка Маркеса в 2024-м»
Мартин рассказал, как его мотивирует противостояние с Маркесом в 2024 году.
Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес покинул «Хонду» и будет гоняться за «Грезини» на байке «Дукати». Вице-чемпион серии Хорхе Мартин, выступающий на мотоцикле той же марки в «Прамаке», заявил, что победа над столь именитым коллегой возведет его в ранг величайших в истории.
«Цель на 2024 год – приехать [на последний этап] в Валенсию не с отставанием в 14 очков, а с отрывом, который позволил бы насладиться гонкой. Сезон очень длинный, мы не должны допускать ошибок, но, очевидно, есть еще один стимул, а именно Марк на «Дукати».
Будет очень интересно. Я считаю, это очень хороший шанс для меня – возможность обыграть одного из лучших или лучшего гонщика в истории.
Если получится, я буду считать и себя одним из лучших гонщиков в истории», – сообщил испанец в документальной картине DAZN.
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