MotoGP. Марк Маркес: «Хонда» – команда моей жизни, двери для нее открыты. Я не выиграю 6 титулов с другим производителем»

Теги чемпионат мира MotoGP Хонда MotoGP Грезини Марк Маркес Алекс Маркес Авто

Легенда MotoGP Маркес допустил возвращение в «команду своей жизни».

Марк Маркес покидает «Хонду», с которой провел 11 сезонов и завоевал шесть титулов в MotoGP.

Испанец заявил, что ни в одной другой команде не добьется таких успехов. С 2024 года Марк будет выступать за «Грезини» вместе с братом Алексом Маркесом.

«Я не хочу закрывать двери. Я уже говорил и повторюсь: сотрудничество с «Хондой» было потрясающим, и решение разойтись, завершить отношения было принято потому, что это устраивало обе стороны. Мы полностью уважаем выбор, и я не стремлюсь к тому, чтобы ситуация дошла до критической точки – я бы хотел, чтобы дверь для «Хонды» оставалась открытой.

Может, другие команды не захотят это слышать, но «Хонда» – команда моей жизни, моей карьеры. Я завоевал шесть титулов и множество побед. Я не достигну таких показателей с другим производителем.

«Хонда» навсегда останется самой особенной командой в моем сердце. Посмотрим, пересекутся ли вновь наши пути в будущем. Это будет зависеть не только от меня», – сказал Маркес.

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