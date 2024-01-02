Кристиан Хорнер: «Непосещение мной гонки «Ред Булл» – все равно, что пропуск Фергюсоном матча «МЮ». Люди должны видеть босса»

Хорнер провел параллели между собой и легендарным тренером Фергюсоном.

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему прилетает на все Гран-при, сославшись на Алекса Фергюсона, который возглавлял «Манчестер Юнайтед» на протяжении более 26 лет.

«Ты должен быть доступным. Я руководитель команды и исполнительный директор. 52 недель в году я руковожу высокоэффективным бизнесом – командой «Ред Булл», Red Bull Powertrains и Red Bull Advanced Technology. Если я не на трассе, значит, на базе с понедельника по пятницу.

Как руководитель команды я посещаю каждую гонку. Я был на всех Гран-при «Ред Булл» с 2005 года. Люди должны видеть босса. [Непосещение гонки –] все равно, что пропуск Алексом Фергюсоном футбольного матча», – заявил менеджер.

Хорнер ответил на вопрос, как ему удается заниматься семейными делами при таком графике:

«Любому человеку, который много летает, всегда тяжело покидать дом, покидать семью. В 2023-м календарь был трудным, а в 2024-м, похоже, будет еще сложнее, гонок станет даже больше.

Когда ты дома, с семьей, это самое важное время. Ты оставляешь телефон в стороне. У меня молодая семья, и я очень ценю это время. Я стараюсь участвовать в школьных вещах. Если получается вернуться домой в воскресенье вечером, то в понедельник я могу отвести детей в школу, немного ощутить обычную жизнь».

Кристиан Хорнер: «Предложения конкурентов льстят, но мое сердце в «Ред Булл»

Раздача наград в «Ф-1»: пилот года по версии гонщиков и боссов, самый невезучий, самый смешной