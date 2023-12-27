Марк Маркес: «Ферстаппен – настоящий убийца, у нас одинаковый настрой»

Маркес сообщил, что Ферстаппен похож на него по складу ума.

Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес, переходящий в «Грезини» из « », признался, что испытывает симпатию к трехкратному чемпиону «Формулы-1» из « » .

«Мне очень нравится Макс Ферстаппен. В основном потому, что он настоящий убийца.

Чтобы выигрывать, добиваться успехов, быть героем, надо быть убийцей. Это означает, что тебя заботит лишь одна священная цель – победа, и ничего более. Как достигать цели, как выигрывать – фактически неважно.

Его главный приоритет – победа, и в этом плане у нас одинаковый настрой. Так что мне он действительно очень нравится», – заявил мотогонщик.

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