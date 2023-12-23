Отмар Сафнауэр о разрыве с Пиастри: «Английские суды могли встать на сторону «Альпин», но было принято решение не бороться»

Сафнауэр прокомментировал скандал с уходом Пиастри из «Альпин».

Отмар Сафнауэр являлся руководителем «Альпин», когда юниор , которым команда хотела заменить уходившего в « » , заключил сделку с «Маклареном». Комиссия «Формулы-1» по утверждению контрактов разрешила Пиастри покинуть « ».

«Комиссия встала на сторону Оскара и «Макларена», но это была не единственная инстанция. Если бы мы обратились в английские суды – дело подпадает под английскую юрисдикцию – итог мог оказаться совсем другим. Мы выполнили контракт, Оскар – нет. Комиссия постановила, что можно уйти, однако по английским законам вердикт мог быть другим.

Но было принято решение не бороться и оставить все как есть. Решение принимал не я, его приняли за меня», – сообщил Сафнауэр.

Отмар также оценил уровень Пиастри в паре с :

«Он выступал хорошо. Думаю, следующий сезон и год после него станут более показательными. Ландо – выдающийся пилот. Все говорят, что Оскар здорово себя проявил, и это правда, но, полагаю, Ландо все равно довольно существенно его опережает. Не во всех гонках, но по общему количеству очков и во внутрикомандных дуэлях по разным показателям.

В то же время Оскар был новичком, и это одна из причин. В следующем году у него будет опыт, которым новичок не обладает. Посмотрим, насколько плотной станет борьба».

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