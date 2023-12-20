Чемпион «Ф-1» 1979 года Джоди Шектер: «Ферстаппен как гонщик лучше любого из тех, кто выступал в мое время»

Теги Ред Булл Джоди Шектер Формула-1 Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен бы побеждал в «Ф-1» и в 1970-х – считает Шектер.

Чемпион «Формулы-1» 1979 года Джоди Шектер высказался о перспективах Макса Ферстаппена.

По мнению Шектера, нынешний Ферстаппен выигрывал бы чемпионаты, даже если бы выступал в «Формуле-1» в 1970-80 годах.

«Как гонщик он лучше любого из тех, кто выступал в мое время. Разница, на которую зачастую указывают люди, заключается в том, что в те времена, как они утверждают, в «Формуле-1» выступали «настоящие мужчины», которые рисковали своей жизнью.

Болиды часто ломались. Не «Феррари» конечно, а тот же «Тиррелл», например, – да. Я лишь позже осознал, что моим главным успехом и достижением стало то, что я сумел остаться в живых – меня даже ни разу не доставляли в больницу на медицинском вертолете.

Когда я только начинал, то гонял немного безрассудно, впрочем, как и все – когда ты молод, то пытаешься проявить себя, показать талант и смелость.

Макс тоже так делал, и на самом деле мне не нравилось то, как он гонял в начале карьеры – потому что он не проявлял уважения к другим гонщикам. Но потом и до него дошло, что нельзя выигрывать гонки и тем более чемпионаты, если ты провоцируешь инциденты и контакты с болидами других пилотов», – рассказал Шектер.

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1 комментарий
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"Настоящие мужчины")) Мне интересно, он реально верит, что Ферзь бы зассал выступать в Формуле 70-х? Да это наверное его мечта.
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