Пьер Гасли: «Возможно, что однажды в «Формуле-1» будут выступать 20 девушек – но они должны быть лучшими гонщицами в мире»

Теги Формула-1 Пьер Гасли Альпин Авто

Гасли высказался о перспективах женщин в «Формуле-1».

По словам пилота «Альпин», в чемпионате должны выступать двадцать лучших гонщиков – и не так важно, кто войдет в число участников, мужчины или женщины.

«Мне кажется, что в «Формуле-1» должны выступать 20 лучших гонщиков в мире, все просто. И не важно, сколько из них будет парней, а сколько девушек.

Вполне возможно, что однажды в «Формуле-1» будут выступать 20 девушек – но они должны быть лучшими гонщицами в мире», – рассказал Гасли.

Макс Ферстаппен: «Девушки могут подготовиться к «Ф-1» с физической точки зрения, просто их меньше в гонках»

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ох Пьер... А сейчас в чемпионате выступают 20 лучших гонщиков в мире?
0
0
0
А разве сейчас прям лучшие в мире?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий