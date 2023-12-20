Пьер Гасли: «Возможно, что однажды в «Формуле-1» будут выступать 20 девушек – но они должны быть лучшими гонщицами в мире»

Гасли высказался о перспективах женщин в «Формуле-1».

По словам пилота « », в чемпионате должны выступать двадцать лучших гонщиков – и не так важно, кто войдет в число участников, мужчины или женщины.

«Мне кажется, что в «Формуле-1» должны выступать 20 лучших гонщиков в мире, все просто. И не важно, сколько из них будет парней, а сколько девушек.

Вполне возможно, что однажды в «Формуле-1» будут выступать 20 девушек – но они должны быть лучшими гонщицами в мире», – рассказал .

Макс Ферстаппен: «Девушки могут подготовиться к «Ф-1» с физической точки зрения, просто их меньше в гонках»