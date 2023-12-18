Кристиан Хорнер о конкурентах: «Мы сильно удивились, когда увидели, что в «Мерседесе» решили сохранить концепцию болида, провалившуюся в прошлом году»

Теги Феррари Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Хорнер высказался о сезонах «Феррари» и «Мерседеса».

По словам руководителя «Ред Булл», в чемпионате 2023 года его удивило то, какого прогресса и какие решения относительно предыдущего сезона приняли главные конкуренты австрийской команды.

«Нас удивило то, что в прошлом году в «Феррари» построили очень хорошую машину. И с некоторым развитием той концепции машины мы ждали, что в этом году конкуренция с «Феррари» будет очень плотной.

Мы также сильно удивились, когда увидели, что в «Мерседесе» решили сохранить концепцию болида, которая в прошлом году очевидно провалилась.

Вообще, если посмотреть на то, как выглядели болиды на предсезонных тестах, то с точки зрения концепции больше всего на «Ред Булл» были похожи болиды «Макларена» и «Астон Мартин».

Понятно, что после старта сезона в Бахрейне мы поняли, что у нас есть очень хорошая машина. Но при этом мы не знали этого наверняка – ведь такая скорость могла быть связана с особенностями конкретной трассы, температурой, условиями, свойствами асфальта.

И только когда вы проводите две-три гонки на разных трассах – в особенности если в прошлом на этих трассах у вас возникали проблемы, как например в Мельбурне в прошлом году, – к вам начинает приходить понимание: «Да, видимо, мы действительно все правильно сделали».

Так что да, вам нужно несколько гонок на разных трассах, чтобы получить четкое представление о том, как идут дела. Так что после Гран-при Бахрейна особого воодушевления у нас не было», – рассказал Хорнер.

Предсказуемость – не главный удар доминирования «Ред Булл» по «Ф-1». Есть две проблемы намного хуже

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий