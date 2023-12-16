«Уильямс»-2012 – результат труда Баррикелло, то же с Феттелем и «Астон Мартин»-2023». Директор по производительности о вкладе Себастьяна
Маккалоу уверен, что Феттель внес важный вклад в успех «Астон Мартин».
Четырехкратный чемпион мира Себастьян Феттель покинул «Астон Мартин» и «Формулу-1» в конце сезона-2022 – тогда коллектив занял седьмое место в Кубке конструкторов. Место немецкого пилота занял Фернандо Алонсо, завоевавший восемь подиумов в 2023-м.
Директор по производительности «Астон Мартин» Том Маккаллоу провел параллели с ситуацией в «Уильямсе»: один из самых опытных пилотов в истории «Ф-1» Рубенс Баррикелло завершил карьеру в конце 2011 года, а на Гран-при Испании-2012 Пастор Мальдонадо одержал последнюю на данный момент победу команды.
«[Феттель] пришел к нам после двух чемпионских команд. Он привнес много деталей. Кроме того, он неутомимый трудяга. Мы часто говорим, что гонщик – лучший сенсор. Он напрямую чувствует машину и может сказать: «В этой фазе поворотов у нас более серьезные проблемы, чем в других».
Безусловно, мы не предоставили ему достаточно хорошую машину за те два сезона. К концу второго года мы показывали прогресс. Мне жаль, что он так и не воспользовался преимуществами нового болида. Такое случается часто. Я уже был вовлечен в подобный процесс в прошлом.
Когда Рубенс Баррикелло выступал за нас в «Уильямсе», он приложил столько усилий по ходу сезонов-2010 и 2011. Доходило до того, что он говорил: «Вот что нужно делать тебе, вот что следует сделать тебе» – это касалось множества областей болида.
Машина-2012, которую, к сожалению, он не пилотировал, стала результатом его упорного труда. Во многом повторилась та же ситуация», – поделился рассуждениями специалист.
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