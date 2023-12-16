«Уильямс»-2012 – результат труда Баррикелло, то же с Феттелем и «Астон Мартин»-2023». Директор по производительности о вкладе Себастьяна

Маккалоу уверен, что Феттель внес важный вклад в успех «Астон Мартин».

Четырехкратный чемпион мира покинул «Астон Мартин» и «Формулу-1» в конце сезона-2022 – тогда коллектив занял седьмое место в Кубке конструкторов. Место немецкого пилота занял , завоевавший восемь подиумов в 2023-м.

Директор по производительности « » Том Маккаллоу провел параллели с ситуацией в «Уильямсе»: один из самых опытных пилотов в истории «Ф-1» Рубенс Баррикелло завершил карьеру в конце 2011 года, а на Гран-при Испании-2012 одержал последнюю на данный момент победу команды.

«[Феттель] пришел к нам после двух чемпионских команд. Он привнес много деталей. Кроме того, он неутомимый трудяга. Мы часто говорим, что гонщик – лучший сенсор. Он напрямую чувствует машину и может сказать: «В этой фазе поворотов у нас более серьезные проблемы, чем в других».

Безусловно, мы не предоставили ему достаточно хорошую машину за те два сезона. К концу второго года мы показывали прогресс. Мне жаль, что он так и не воспользовался преимуществами нового болида. Такое случается часто. Я уже был вовлечен в подобный процесс в прошлом.

Когда Рубенс Баррикелло выступал за нас в « », он приложил столько усилий по ходу сезонов-2010 и 2011. Доходило до того, что он говорил: «Вот что нужно делать тебе, вот что следует сделать тебе» – это касалось множества областей болида.

Машина-2012, которую, к сожалению, он не пилотировал, стала результатом его упорного труда. Во многом повторилась та же ситуация», – поделился рассуждениями специалист.

Франц Тост: «Феттель в команде с Ферстаппеном мог бы выиграть больше гонок, чем Макс»

Великая атака Алонсо на «Ред Булл» на последнем круге – гоночный маневр года. А конкуренты не хуже?