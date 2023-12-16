Кристиан Хорнер: «Ред Булл» сплачивает страх провала. На победы подсаживаешься»

Хорнер рассказал о настрое, позволяющем «Ред Булл» доминировать.

Руководитель команды сообщил, что его подопечные «подсели» на победы, а также объяснил, как ему удается сплачивать коллектив.

«Думаю, дело в страхе провала.

Стоит один раз победить, и на это подсаживаешься. Если проходишь через период, который в нашем случае длился семь лет, когда не можешь стабильно побеждать по причинам, которые вне твоей власти – хотя каждый год, кроме одного, мы выигрывали как минимум два Гран-при – то необходимо отмечать хорошие дни. Никогда не знаешь, как долго это продлится.

Я считаю, что надо принимать и праздновать любой успех – кто знает, что ждет нас в будущем», – заявил менеджер.

Джанкарло Минарди: «Машина «Ред Булл»-2024 еще лучше, говорят мне из Англии»

Пит-стоп «Ф-1» вслепую в полной тьме – это вообще возможно? Оказалось, да!