«Тойота» представила черные ливреи для WRC и WEC на сезон-2024

«Тойота» сменила расцветки машин для чемпионатов мира по ралли (WRC) и гонкам на выносливость (WEC).

В 2024 году японская компания будет использовать черные матовые ливреи. Концепция «Скорость» для WRC отражает «дух» «Тойоты», которая «ненавидит проигрывать», концепция «Прототип» для WEC символизирует непрекращающееся развитие гоночных болидов, сообщили в команде.

«Тойота» является действующим чемпионом обоих серий в личном и командном зачетах.

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Фото: сайт команды «Тойота»; соцсети WRC