Гельмут Марко о Ферстаппене и Хэмилтоне в одной команде: «Сразу сказал Хорнеру, что это не сработает»

Марко высказался о потенциальном партнерстве Ферстаппена с Хэмилтоном.

Советник «Ред Булл» ранее уже обсуждал вопрос перспективы перехода Хэмилтона в австрийскую команду, отмечая, что этому препятствовало сразу несколько факторов.

« проинформировал меня о ситуации и показал текстовое сообщение (полученное из лагеря Хэмилтона), но я сразу сказал ему: «Хэмилтон и в одной команде – это не сработает».

Там было слишком много событий – или лучше, наверное, сказать трений, – по ходу сезона-2021. И, с другой стороны, опять же, мы не могли бы позволить себе содержать двух самых высокооплачиваемых пилотов в одной команде. Так что нет, этого бы никогда не случилось. Поэтому я и сказал Кристиану: «Ни за что», – рассказал Марко.

Гельмут Марко о Хэмилтоне и Ферстаппене в одной команде: «Ред Булл» просто не мог бы позволить себе содержать двух самых высокооплачиваемых гонщиков «Ф-1»

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