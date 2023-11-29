Руководитель «Альпин»: ««Мы общаемся с «Андретти». Если они войдут в состав участников «Ф-1», мы с радостью продолжим переговоры по поставкам двигателей»

Теги ФИА Формула-1 Андретти Автоспорт Альпин Авто

«Альпин» будет готова поставлять двигатели «Андретти» в «Ф-1».

По словам руководителя «Альпин» Бруно Фамена, французская компания будет рада вернуться к переговорам с «Андретти», если заявка американской команды будет одобрена «Формулой-1».

Ранее в «Андретти» говорили о том, что уже нашли себе поставщика двигателей – и договоренность с «Альпин» была подтверждена, – но затем, из-за затяжек в процессе, предварительная договоренность формально была аннулирована.

«Мы общаемся с «Андретти» и General Motors, и рады этой возможности. Если они войдут в состав участников, мы с радостью продолжим с ними переговоры. В данный момент ситуация поставлена на паузу, но не по нашей инициативе.

Все дело в том, что сам процесс занимает значительно больше времени, чем изначально предполагалось. Сначала возникла задержка на стороне ФИА – у ФИА ушло на ответ значительно больше времени на ответ в сравнении с тем, что они сами заявляли изначально.

Сейчас, скажем так, мяч на половине «Формулы-1». Если «Андретти» получит место в чемпионате, мы будем рады обсудить сотрудничество. В прошлый раз речь шла о предварительной договоренности о заключении контракта. Срок действия данной предварительной договоренности истек.

Фактически, прямо сейчас у нас нет перед «Андретти» никаких юридических обязательств, но с радостью готовы обсудить с ними вопрос сотрудничества», – рассказал Фамен.

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2 комментария
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GODZILLA
Единственная команда которая ждёт Андретти и то чтобы накатывать свои слабые моторы))
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Minuvert
Главная интрига как будет называться команда Рендретти или Альпендретти?
+1
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+1
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