«Все уезжают из Лас-Вегаса немного задолбанными». Кристиан Хорнер призывает адаптировать расписание Гран-при Лас-Вегаса

Расписание Гран-при Лас-Вегаса требует доработки – считают боссы команд «Ф-1».

Чтобы как-то подстроиться под зрителей в Европе, Гран-при Лас-Вегаса проходил по нестандартному расписанию. Так, квалификация начиналась в полночь в ночь с пятницы на субботу, а гонка – в 22 часа по местному времени также в субботу.

И такое расписание увеличило нагрузку на команды и всех сотрудников на трассе.

По мнению руководителя « » , главным образом организаторам гонки к следующему году стоит подумать над корректировкой расписания заездов:

«Если и улучшать что-то – то, вероятно, расписание. Да, понятно, что очень непросто подобрать оптимальное проведение Гран-при, чтобы оно подходило для зрителей в Азии, Европе, а также и на западном, и на восточном побережье США.

В прошлом никаких проблем не было, потому что « » была продуктом главным образом для европейского зрителя, мы придерживались европейского расписания, и все было нормально. Сейчас, с глобализацией проекта, находить подходящие всем варианты становится все сложнее. Но мы приспособимся».

Руководитель « » отметил, что такое расписание оказалось весьма тяжелым для сотрудников команд:

«В первую очередь, разумеется, нам предстоит вынести из прошедшего Гран-при множество разных уроков. Одна из вещей, на которые точно стоит обратить внимание – это график работы, потому что он был очень жестким для сотрудников команд, в том числе для тех, кто работал с базы.

Так что все уезжают из Лас-Вегаса немного задолбанными. Так или иначе, это был довольно жесткий уик-энд для всех нас, и для тех, кто трудится за кулисами, и нам надо подумать, как улучшить ситуацию в будущем.

Думаю, стоит проводить Гран-при немного раньше – потому что вы все равно никогда не сможете подобрать время, которое устроит телеаудиторию во всех странах. Это американская гонка. Если проводить ее часов в восемь вечера, так будет удобнее для людей, которые трудятся за кулисами».

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