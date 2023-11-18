Карлос Сайнс: «Надеюсь, в гонке в какой-то момент я все-таки смогу вырваться вперед и поучаствую в борьбе за победу»

Сайнс надеется отыграться на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » подвел итоги квалификации, в которой занял второе место. Однако из-за штрафа в связи с необходимостью заменить двигатель после инцидента в практике, в гонке Сайнс будет стартовать лишь 12-м.

«Прежде всего, хочу отметить отличную работу команды. После тяжелого дня вчера, в квалификации мы с командой просто доминировали. Мы собрали воедино всю машину и то, что по итогам квалификации мы целиком заняли первый ряд – это потрясающе.

Конечно, хотелось бы выиграть поул, ведь в этом случае завтра я бы стартовал 11-м, а не 12-м, но сегодня мы показали свой максимум.

Я до сих пор немного расстроен из-за вчерашнего (аварии и штрафа). Не буду врать, у меня довольно плохое настроение, я просто стараюсь этого не показывать. Но ничего не поделаешь.

В гонке многое будет зависеть от того, как пройдет старт и насколько сильной будет грануляция покрышек. А также от того, насколько легко будут даваться обгоны.

Кажется, что в этот уик-энд у нас явно есть темп, и мне бы очень хотелось завтра бороться за победу с Шарлем и Максом. Но, к сожалению, мне предстоит отыгрывать позиции. Надеюсь, в какой-то момент я все-таки смогу вырваться вперед и поучаствую в борьбе, но сделать это будет очень непросто», – рассказал .

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