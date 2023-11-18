Карлос Сайнс: «Надеюсь, в гонке в какой-то момент я все-таки смогу вырваться вперед и поучаствую в борьбе за победу»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Сайнс надеется отыграться на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот «Феррари» подвел итоги квалификации, в которой занял второе место. Однако из-за штрафа в связи с необходимостью заменить двигатель после инцидента в практике, в гонке Сайнс будет стартовать лишь 12-м.

«Прежде всего, хочу отметить отличную работу команды. После тяжелого дня вчера, в квалификации мы с командой просто доминировали. Мы собрали воедино всю машину и то, что по итогам квалификации мы целиком заняли первый ряд – это потрясающе.

Конечно, хотелось бы выиграть поул, ведь в этом случае завтра я бы стартовал 11-м, а не 12-м, но сегодня мы показали свой максимум.

Я до сих пор немного расстроен из-за вчерашнего (аварии и штрафа). Не буду врать, у меня довольно плохое настроение, я просто стараюсь этого не показывать. Но ничего не поделаешь.

В гонке многое будет зависеть от того, как пройдет старт и насколько сильной будет грануляция покрышек. А также от того, насколько легко будут даваться обгоны.

Кажется, что в этот уик-энд у нас явно есть темп, и мне бы очень хотелось завтра бороться за победу с Шарлем и Максом. Но, к сожалению, мне предстоит отыгрывать позиции. Надеюсь, в какой-то момент я все-таки смогу вырваться вперед и поучаствую в борьбе, но сделать это будет очень непросто», – рассказал Сайнс.

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9 комментариев

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Максон Ферстаппен
С Сайнсом конечно некрасиво. По вине организаторов разбил машину, так еще и штраф получил. А ремонт тоже денег стоит, а бюджет ограничен...
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Миляуша Хусаинова
Желаю Карлосу прорваться как можно выше 🙏
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Minuvert
Ответ Dani Schestov
Главное от Персов очков 12-15 отыграть, уже будет хорошо
Персы? Ни одного иранца в чемпионате нет
0
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Dani Schestov
Ответ Minuvert
Персы? Ни одного иранца в чемпионате нет
Автозамена Мерсов отправляет в Иран)
0
0
0
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Minuvert
Ответ Dani Schestov
Автозамена Мерсов отправляет в Иран)
Со следующего года разорвут контракт с Petronas и заключат с Iranos)
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0
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shapor
Ответ United_LP
За победу - нет. За подиум - возможно. Если мостик сольет Шарля на 4-5 место, как обычно.
Шарль и сам горазд сливаться
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