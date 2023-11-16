Карлос Сайнс о перегруженном календаре «Ф-1»: «Многие команды уже переходят на программы ротации бригад механиков и инженеров»

Теги Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Гран-при Лас-Вегаса Авто

Сайнс высказался о нагрузке из-за растущего количества этапов «Ф-1».

По словам пилота «Феррари», главным образом нагрузка ложится на сотрудников команд, в то время как гонщики, пользуясь услугами премиум-класса, могут позволить себе тратить на переезды меньше сил.

«Мы путешествуем либо бизнес-классом, либо первым классом, либо вообще пользуемся частными самолетами. У нас есть возможность селиться в лучшие отели. На неделе перед Гран-при мы приезжаем в страну во вторник или среду, а не в понедельник.

И мне не нравится говорить с позиции привилегированного в данной ситуации человека – а именно в таком положении, как мне кажется, находятся гонщики. Да, мы действительно находимся под сильным давлением. Кроме того, у нас очень много обязательств перед СМИ и так далее, однако в сравнении с тем же штатом сотрудников из 100 человек, которые в «Феррари» ездят на гонки, мы, как пилоты, находимся в более привилегированном положении.

И при текущей плотности расписания, 24 Гран-при за сезон – это точно предельное количество. Думаю, многие команды уже переходят на программы ротации бригад механиков и инженеров, вы можете спросить об этом во многих командах в паддоке. Понятно, что точно так же ротировать гонщиков не получится, хотя посмотрим, к чему мы придем в будущем.

Так что мне крайне интересно узнать о том, какие у «Формулы-1» есть идеи на будущее. Поскольку я твердо убежден, что в будущем нам нужно будет менять формат гоночного уик-энда, программу обязательств общения с прессой и участия в разных медиа-мероприятиях. Потому что при 24 Гран-при команды работают на пределе своих возможностей, а для нас важно сохранить здоровье людей – не только гонщиков, но и механиков, вообще всех сотрудников, которые постоянно ездят на гонки», – рассказал Сайнс.

«Надеюсь, эта гонка обанкротит «Ф-1». Даже не представляете, как жители Вегаса злятся на Гран-при!

4 комментария

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sharlelaluz
Ответ Minuvert
Начнётся спор из-за трасс, все захотят ездить в условном Спа, но никто не захочет в условном Монако
Слепая жеребьёвка, но с условием по 6 трасс - дальние и ближние у каждого))) в условную Австралию конечно желающих будет меньше, но Монако... это как в том мультфильме. только в терновый куст не бросай, а на самом деле, им того и надо, ибо половина пелетона там живёт))))
+2
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+2
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sharlelaluz
В целом же можно и гонщиков ротировать, например, по 12 гонок на каждую бригаду. И в конце, суперфинал - 25-я гонка, среди лучших. была бы фантазия)
+1
0
+1
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Minuvert
Ответ sharlelaluz
В целом же можно и гонщиков ротировать, например, по 12 гонок на каждую бригаду. И в конце, суперфинал - 25-я гонка, среди лучших. была бы фантазия)
Начнётся спор из-за трасс, все захотят ездить в условном Спа, но никто не захочет в условном Монако
0
0
0
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Minuvert
Ответ sharlelaluz
Слепая жеребьёвка, но с условием по 6 трасс - дальние и ближние у каждого))) в условную Австралию конечно желающих будет меньше, но Монако... это как в том мультфильме. только в терновый куст не бросай, а на самом деле, им того и надо, ибо половина пелетона там живёт))))
Шатаете кресло под Доменикали)
0
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