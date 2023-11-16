Карлос Сайнс о перегруженном календаре «Ф-1»: «Многие команды уже переходят на программы ротации бригад механиков и инженеров»

Сайнс высказался о нагрузке из-за растущего количества этапов «Ф-1».

По словам пилота « », главным образом нагрузка ложится на сотрудников команд, в то время как гонщики, пользуясь услугами премиум-класса, могут позволить себе тратить на переезды меньше сил.

«Мы путешествуем либо бизнес-классом, либо первым классом, либо вообще пользуемся частными самолетами. У нас есть возможность селиться в лучшие отели. На неделе перед Гран-при мы приезжаем в страну во вторник или среду, а не в понедельник.

И мне не нравится говорить с позиции привилегированного в данной ситуации человека – а именно в таком положении, как мне кажется, находятся гонщики. Да, мы действительно находимся под сильным давлением. Кроме того, у нас очень много обязательств перед СМИ и так далее, однако в сравнении с тем же штатом сотрудников из 100 человек, которые в «Феррари» ездят на гонки, мы, как пилоты, находимся в более привилегированном положении.

И при текущей плотности расписания, 24 Гран-при за сезон – это точно предельное количество. Думаю, многие команды уже переходят на программы ротации бригад механиков и инженеров, вы можете спросить об этом во многих командах в паддоке. Понятно, что точно так же ротировать гонщиков не получится, хотя посмотрим, к чему мы придем в будущем.

Так что мне крайне интересно узнать о том, какие у «Формулы-1» есть идеи на будущее. Поскольку я твердо убежден, что в будущем нам нужно будет менять формат гоночного уик-энда, программу обязательств общения с прессой и участия в разных медиа-мероприятиях. Потому что при 24 Гран-при команды работают на пределе своих возможностей, а для нас важно сохранить здоровье людей – не только гонщиков, но и механиков, вообще всех сотрудников, которые постоянно ездят на гонки», – рассказал .

«Надеюсь, эта гонка обанкротит «Ф-1». Даже не представляете, как жители Вегаса злятся на Гран-при!