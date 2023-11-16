Карлос Сайнс: «По конфигурации трасса в Лас-Вегасе кажется для «Феррари» более подходящей»

Сайнс оптимистично оценил шансы «Феррари» на Гран-при Лас-Вегаса.

По мнению испанца, трасса в целом должна подойти болиду « ». При этом Сайнс с осторожностью оценил перспективы команды на данном этапе.

«Сейчас у нас чуть больше поводов для оптимизма, чем было в последнее время. Главным образом, потому что по конфигурации эта трасса выглядит для нас более подходящей, чем треки, где проходили последние гонки. Здесь есть длинные прямые, как в Монце, и узкие повороты, как в Монце и Сингапуре.

Возможно, в комбинации 1-2 поворотов мы будем не очень быстры, но на оставшейся части трассы ситуация для нас должна быть лучше. И это, надеюсь, даст нам больше возможностей.

Вообще мне нравится связка 1, 2 и 3 поворотов. Это интересные, длинные повороты. На трассе есть два поворота, которые выделяются из общей массы, где в основном мы видим 90-градусные повороты с короткими апексами.

Еще есть довольно длинная, комбинированная зона торможения – перед 6 и 7 поворотом. И на симуляторе проехать это место было весьма непросто. В основном все будет зависеть от скорости на длинных прямых и работе на жестких торможениях, чувстве уверенности, способности атаковать на пределе, проезжая максимально близко к стенам», – рассказал .

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