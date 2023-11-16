Шарль Леклер о шоу на открытии Гран-при Лас-Вегаса: «Ф-1» пользуется ситуацией и проводит мероприятия, которые привлекут новых болельщиков»

Леклер спокойно воспринял наличие элементов шоу на Гран-при Лас-Вегаса.

Пилот « » считает, что если « » таким образом пытается раскрутить популярность и привлечь новых болельщиков, участие гонщиков в шоу-составляющей не должно стать проблемой.

На церемонии открытия Гран-при Лас-Вегаса были представлены все 20 гонщиков чемпионата – и многим пилотам, в том числе Максу Ферстаппену, подобная помпезность пришлась не по душе:

«Элементов шоу и правда очень много, но если и организовывать такие вещи – то точно здесь. То есть, для меня важнее всего то, чтобы сама природа «Формулы-1» и сам спорт оставались неизменными.

Однако нам также стоит использовать возможности проведения подобных мероприятий в столь потрясающих городах. Пользоваться ситуацией и проводить какие-то дополнительные мероприятия, которые привлекут новых людей, которые могли изначально не интересоваться гонками, но потом им станет интересно, они решат посмотреть на болиды, и им понравится. И они заинтересуются гонками.

Так что потенциально такая тактика может привести в «Ф-1» очень много новых болельщиков в ближайшие годы. Так что пока «Формула-1», как мне кажется, справляется с задачей очень неплохо».

При этом призвал организаторов заняться вопросом завышенных цен на билеты, из-за чего трибуны на Гран-при Лас-Вегаса пока заполнены далеко не до конца:

«Да, это хорошее замечание. И я надеюсь, что «Формула-1» уже работает над этой проблемой. Очень многие соревнования становятся просто невероятно дорогим удовольствием, и порой получается, что болельщики, настоящие болельщики, которые действительно любят этот спорт, не могут позволить себе приезжать на гонки, смотреть гонки. И вот это та проблема, которую нужно решать».

«Надеюсь, эта гонка обанкротит «Ф-1». Даже не представляете, как жители Вегаса злятся на Гран-при!