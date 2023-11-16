Ланс Стролл о Гран-при Лас-Вегаса: «Я не пытаюсь стать звездой Голливуда, мне просто нравится гоняться»

Стролл оценил шоу перед стартом уик-энда «Ф-1» в Лас-Вегасе.

Перед Гран-при Лас-Вегаса «Формула-1» впервые в истории провела церемонию открытия этапа. Пилот «Астон Мартин» принял участие в шоу, однако стал одним из гонщиков, которые пропустили другое публичное мероприятие у отеля Wynn.

«Это не мое. Я вообще на такое не подписывался.

Мы все-таки гонщики, понимаете. Мне кажется, порой все слишком уходит в сторону Голливуда. Мне просто нравится гоняться, а не пытаться стать звездой Голливуда.

Полагаю, для нашего спорта здорово, что мы приезжаем в такие места, расширяем американский рынок. Это здорово для команды, для бизнеса, « » должна думать о таких вещах. Это играет огромную, огромную роль в плане ценности бизнеса, спонсоров, привлечения новых компаний – надеюсь, будет больше американских партнеров, раз теперь у нас три гонки в Америке.

В то же время не хочется, чтобы из-за Гран-при такого типа мы потеряли суть «Формулы-1». Хорошо бы найти баланс», – заявил канадец.

Стролл также сообщил, что пропустил прогулку « » по трассе, так как полагал, что она пройдет в 2 часа ночи в четверг, а не в 2 часа ночи в среду.

«Я уже не знаю, какое сейчас время, просто нахожусь тут. Забавное расписание».

Пилоты проведут крайне нестандартный уик-энд: одна из практик и квалификация состоятся в полночь по местному времени, гонка – в 22:00.

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