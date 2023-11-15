Ландо Норрис о шансах «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса: «Без понятия. Я уже оставил попытки угадать, где мы можем оказаться на той или иной трассе»

Норрис не знает, чего ждать от «Макларена» на Гран-при Лас-Вегаса.

По словам пилота британской конюшни, нет смысла строить предположения, особенно учитывая то, что трасса будет абсолютно новой для всех участников.

«Без понятия. То есть я не думаю, что мы ждем такого же уровня конкурентоспособности, как в последних гонках. Попробуем себя удивить.

Я уже оставил попытки угадать, где мы можем оказаться на той или иной трассе. То есть, после этапа в Бахрейне мне даже не хотелось думать о том, где мы можем оказаться. Но да, результаты приходят и уходят, так бывает.

Как мне кажется, все без исключения ожидали, что в Бразилии «Мерседес» будет очень силен – а на деле команда оказалась вообще ни на что не способна. Все ожидали, что «Феррари» будет смотреться лучше, но это оказалось не так. На самом деле никто ничего не знает, все это лишь догадки. А ответ мы получим, только когда выедем на трассу», – рассказал .

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