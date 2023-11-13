Кристиан Хорнер: «Вероятно, решающим моментом сезона для Переса стал Гран-при Майами»

Теги Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Серхио Перес Макс Ферстаппен Гран-при Майами Авто

Хорнер назвал гонку, после которой Перес выбыл из борьбы за титул.

По мнению руководителя «Ред Булл», переломным моментом сезона для Серхио Переса стал Гран-при Майами.

Хорнер считает, что если бы Перес справился и продлил свою победную серию, сезон мог бы сложиться несколько иначе.

«Вероятно, решающим моментом сезона, если можно так сказать, стал Гран-при Майами. Где у Переса был шанс, что называется, пробить по пустым воротам.

На тот момент он выиграл гонки в Баку и Саудовской Аравии, его уверенность в себе была на высоте. А в итоге Макс выиграл ту гонку несмотря на то, что в квалификации был застигнут врасплох красными флагами и стартовал девятым. Но несмотря на это быстро вышел в лидеры. Думаю, та гонка стала для Чеко тяжелым психологическим ударом.

А потом, в довершение ко всему, на следующей гонке в Монако ситуация еще осложнилась. Макс был просто неудержим и с тех самых пор он в каждой гонке выступает на выдающемся уровне», – рассказал Хорнер.

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4 комментария

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Minuvert
Чеко сам себе напридумывал, что борется за чемпионство, самому и расстраиваться, когда столкнулся с реальностью
+4
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ilia rus
Ответ Великий Алонсо
Терпила Хорнер все это схавал. Чувак на самом быстром болиде в пелетоне едва-едва второе место в общем зачёте займёт, набрал в 2 раза меньше очков чем напарник, но ничего, все нормально 🤡🤦‍♂️
Это называется взаимоуважение, но вам не понять….
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