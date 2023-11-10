Кристиан Хорнер: «В это время года многие команды выигрывают титулы, смотря на данные из своей аэродинамической трубы»

Теги Льюис Хэмилтон Кристиан Хорнер Ред Булл Формула-1 Мерседес Авто

Хорнер высказался о шансах «Ред Булл» продлить серию побед в 2024 году.

В одном из недавних интервью пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон выразил уверенность в том, что «Ред Булл» сохранит очевидное преимущество над всеми конкурентами и в следующем сезоне.

Руководитель «Ред Булл» в свою очередь высказался осторожнее, выразив уверенность, что соперники смогут как минимум сократить отставание.

«Просчитать будущие расклады по таким вещам очень непросто. Я думаю, в это время года очень многие команды выигрывают титулы, смотря на данные из своей аэродинамической трубы.

Я считаю, что у нас отличная машина, отличная базовая версию. И нам нужно продолжать развивать эту концепцию – но мы понимаем, что отдача будет постепенно уменьшаться, ведь рано или поздно вы достигните предельных возможностей этой концепции.

И мы также будем видеть эффект схождения и уменьшения разницы в возможностях команд. Соперники будут становиться все ближе и ближе, все сильнее нас напрягать. Но наша команда предельно мотивирована», – рассказал Хорнер.

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1 комментарий

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NastyNay
Кароч понятно, конкуренты будут постепенно приближаться и при лучшем раскладе в 25 году мы увидим борьбу за титул, а в 26 году вступит новый регламент и опять доминация одной команды 5-6 лет
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