Кристиан Хорнер: «В это время года многие команды выигрывают титулы, смотря на данные из своей аэродинамической трубы»

Хорнер высказался о шансах «Ред Булл» продлить серию побед в 2024 году.

В одном из недавних интервью пилот « » выразил уверенность в том, что « » сохранит очевидное преимущество над всеми конкурентами и в следующем сезоне.

Руководитель «Ред Булл» в свою очередь высказался осторожнее, выразив уверенность, что соперники смогут как минимум сократить отставание.

«Просчитать будущие расклады по таким вещам очень непросто. Я думаю, в это время года очень многие команды выигрывают титулы, смотря на данные из своей аэродинамической трубы.

Я считаю, что у нас отличная машина, отличная базовая версию. И нам нужно продолжать развивать эту концепцию – но мы понимаем, что отдача будет постепенно уменьшаться, ведь рано или поздно вы достигните предельных возможностей этой концепции.

И мы также будем видеть эффект схождения и уменьшения разницы в возможностях команд. Соперники будут становиться все ближе и ближе, все сильнее нас напрягать. Но наша команда предельно мотивирована», – рассказал .

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