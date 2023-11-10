Кристиан Хорнер: «Феррари» нужно снова стать профессиональной гоночной командой. Сейчас это национальная сборная»

Кристиан Хорнер высказался об источнике проблем «Феррари».

По мнению руководителя « », для исправления ситуации в «Феррари» нужно начать действовать жестче в руководстве и использовать более профессиональный подход.

«Я думаю, главной проблемой «Феррари» является ее фактический статус национальной сборной. В то время как им снова нужно стать профессиональной гоночной командой. Сейчас у них очень итальянский коллектив – вероятно, слишком у многих людей есть право голоса (по ключевым вопросам). Каждый стремится внести свой вклад, каждому есть что сказать.

Одной из сильнейших сторон «Ред Булл» всегда было умение быстро меняться. Мы принимаем решение и придерживаемся его. А если решение оказалось неправильным, мы его меняем.

На происходящее в «Феррари», как мне кажется, очень сильно влияет пресса. Каждому сотруднику «Феррари» приходится работать под сильным давлением», – рассказал .

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