Мик Шумахер: «Формула Е» не является для меня подходящей категорией»

Теги Формула-1 Мерседес WEC Формула E Мик Шумахер Авто

Мик Шумахер не собирается переходить в «Формулу Е».

По словам резервного пилота «Мерседеса», он не слишком комфортно будет чувствовать себя за рулем электроболида. К тому же, он всю жизнь в первую очередь восхищался автомобилями с ДВС.

Шумахер уже принял участие в тестах WEC в составе «Альпин» и обдумывает вариант временного перехода в гонки на выносливость.

«Честно говоря, нет. Мне нравятся двигатели внутреннего сгорания, запах масла и бензина. К сожалению, в данный момент «Формула Е» является для меня неподходящей категорией.

В данный момент мне интересны выступления в гоночных сериях, где двигатели пахнут, издают громкие звуки и искрят», – рассказал Шумахер.

Мик Шумахер о тестах в WEC: «Все совершенно иначе. Но я быстро привык»

4 комментария

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ASphotographer
Полностью согласен с Миком. Подходящая для него категория - немецкий Чемпионат по картингу, где он немного, но блистал
+4
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+4
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Роман
в лучшем случае формула 3, адекватно оценивает себя
+1
0
+1
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Михаил Гудимо
Ну а теперь только туда. Сарджент теперь имеет очко и теперь вилки скорее всего его продлят.
0
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dw4xbhdgb8
Формула 1 тоже.
0
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0
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