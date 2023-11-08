Мик Шумахер: «Формула Е» не является для меня подходящей категорией»

Мик Шумахер не собирается переходить в «Формулу Е».

По словам резервного пилота « », он не слишком комфортно будет чувствовать себя за рулем электроболида. К тому же, он всю жизнь в первую очередь восхищался автомобилями с ДВС.

Шумахер уже принял участие в тестах WEC в составе «Альпин» и обдумывает вариант временного перехода в гонки на выносливость.

«Честно говоря, нет. Мне нравятся двигатели внутреннего сгорания, запах масла и бензина. К сожалению, в данный момент «Формула Е» является для меня неподходящей категорией.

В данный момент мне интересны выступления в гоночных сериях, где двигатели пахнут, издают громкие звуки и искрят», – рассказал Шумахер.

Мик Шумахер о тестах в WEC: «Все совершенно иначе. Но я быстро привык»