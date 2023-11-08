Мик Шумахер: «Формула Е» не является для меня подходящей категорией»
Мик Шумахер не собирается переходить в «Формулу Е».
По словам резервного пилота «Мерседеса», он не слишком комфортно будет чувствовать себя за рулем электроболида. К тому же, он всю жизнь в первую очередь восхищался автомобилями с ДВС.
Шумахер уже принял участие в тестах WEC в составе «Альпин» и обдумывает вариант временного перехода в гонки на выносливость.
«Честно говоря, нет. Мне нравятся двигатели внутреннего сгорания, запах масла и бензина. К сожалению, в данный момент «Формула Е» является для меня неподходящей категорией.
В данный момент мне интересны выступления в гоночных сериях, где двигатели пахнут, издают громкие звуки и искрят», – рассказал Шумахер.
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