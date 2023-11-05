Льюис Хэмилтон: «Еще пара гонок – и я избавлюсь от этой машины, чему буду очень рад»

Хэмилтон хочет поскорее закончить сезон и избавиться от болида 2023 года.

Пилот « » признал, что с нетерпением ждет окончания сезона, чтобы больше не выступать на болиде W14.

Обсуждая ситуацию на Гран-при Сан-Паулу, Хэмилтон пожаловался на огромный износ покрышек, который не позволяет «Мерседесу» добиться здесь чего-то существенного.

«В последних гонках мы были воодушевлены прогрессом, у нас все шло хорошо. А потом мы приехали на эту трассу и получили просто худшую за много лет ситуацию с износом шин. Так что тут ты просто не знаешь, чего именно ожидать.

Как бы то ни было, еще пара гонок – и я избавлюсь от этой машины и буду этому очень рад. В этом году мы просто считаем дни до конца чемпионата, стараясь наслаждаться каждым днем, когда есть такая возможность.

Не думаю, что более прохладные условия помогут нам в гонке. Да, это одна из самых требовательных к шинам трасс, но это просто худшая ситуация с износом шин за все те годы, что я сюда приезжаю. Не припомню, когда последний раз у нас были настолько большие проблемы с износом шин на этой трассе», – рассказал .

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