Льюис Хэмилтон: «Еще пара гонок – и я избавлюсь от этой машины, чему буду очень рад»

Теги Гран-при Бразилии Льюис Хэмилтон Формула-1 Мерседес Авто

Хэмилтон хочет поскорее закончить сезон и избавиться от болида 2023 года.

Пилот «Мерседеса» признал, что с нетерпением ждет окончания сезона, чтобы больше не выступать на болиде W14.

Обсуждая ситуацию на Гран-при Сан-Паулу, Хэмилтон пожаловался на огромный износ покрышек, который не позволяет «Мерседесу» добиться здесь чего-то существенного.

«В последних гонках мы были воодушевлены прогрессом, у нас все шло хорошо. А потом мы приехали на эту трассу и получили просто худшую за много лет ситуацию с износом шин. Так что тут ты просто не знаешь, чего именно ожидать.

Как бы то ни было, еще пара гонок – и я избавлюсь от этой машины и буду этому очень рад. В этом году мы просто считаем дни до конца чемпионата, стараясь наслаждаться каждым днем, когда есть такая возможность.

Не думаю, что более прохладные условия помогут нам в гонке. Да, это одна из самых требовательных к шинам трасс, но это просто худшая ситуация с износом шин за все те годы, что я сюда приезжаю. Не припомню, когда последний раз у нас были настолько большие проблемы с износом шин на этой трассе», – рассказал Хэмилтон.

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12 комментариев

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Дмитрий Литвинов
Блин, если бы инженеры Мерса такие: «Еще пара гонок – и мы избавимся от этого душнилы, чему будем очень рады», боюсь Хэм бы не понял юмора.
+17
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+13
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ra1n
Тысячи людей, трудившихся на машиной - да, пошли мы на***
+12
-3
+9
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Mittermeyer
Еще один сезон и мы наконец-то избавимся от тебя, вот этому мы будем рады
+9
-8
+1
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alex8895
Хэмилтон: еще пара гонок и я наконец-то избавлюсь от этой машины (W14), чему буду очень рад.
Инженеры Мерседеса: еще неизвестно какой W15 получится.
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Ответ Mittermeyer
Еще один сезон и мы наконец-то избавимся от тебя, вот этому мы будем рады
Сорвал с языка 👍
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grag68
Получается ухудшили прошлогодн версию)
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Mittermeyer
Ответ grag68
Получается ухудшили прошлогодн версию)
Понятное дело, в прошлом году у них был кирпич, но с хорошим прижимом, а сейчас у них кирпич с нестабильной задней частью. Инженеры Мерса конечно на славу постарались, ухудшили то, что ухудшить было невозможно
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Luca di Montezemolo
Ответ grag68
Получается ухудшили прошлогодн версию)
На прошлогоднем корыте набрано намного больше очков, у него хоть прижим был если трасса позволяла низко ее выставить, а вообще ровно тоже самое Хэм говорил год назад и мечтал избавиться от того корыта.
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Дмитрий Литвинов
Ответ grag68
Получается ухудшили прошлогодн версию)
Кстати, с какого года обещали прислушиваться к Льюису? С этого, или следующего? Я правда запамятовал.
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Mittermeyer
Ответ Дмитрий Литвинов
Кстати, с какого года обещали прислушиваться к Льюису? С этого, или следующего? Я правда запамятовал.
Со следующего, Вольф говорил, что не хочет больше слышать нытью Гамильтона и инженеры постараются исправить проблемы в w15
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Luca di Montezemolo
Ответ grag68
Получается ухудшили прошлогодн версию)
Кстати когда регламент меняли, и дурачки из Феррари вступили в коалицию с читербуллом я говорил, что всем придется поднимать тачки и терять прижим, а читерюгам походу ничего не надо делать будет практически, вот если бы дурачки из Феррари не влезли, может читербулл бы тоже потерял и переделывал тачку, а дураки говорили что изменение против читербулла, когда заставили их конкурентов увеличить клиренс , и потерять прижимную силу.
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