Макс Ферстаппен: «На этой трассе очень высокий уровень износа шин, покрышки действительно изнашиваются»

Ферстаппен остался доволен результатами спринта перед гонкой в Бразилии.

«Разумеется, для меня было важно постараться прорваться вперед на старте. Изначально болид не лучшим образом сорвался со старта, но вторая фаза прошла намного лучше, так что мне удалось поравняться с Норрисом.

После этого все зависело от управления ситуацией по ходу гонки. На этой трассе очень высокий уровень износа шин, покрышки действительно изнашиваются, так что отрезок в 24 круга – это действительно много. Так что мы просто старались удерживать стабильный темп прохождения круга и мне кажется, что в итоге мы довольно хорошо провели этот заезда.

В прошлом году нам было очень трудно с таким износом шин, сегодня ситуация была намного лучше. Как бы то ни было, условия одинаковы для всех, так что нам не стоит перебарщивать с атакой. Нужно держать состояние шин под контролем и сегодня, как мне кажется, нам удалось это сделать», – рассказал .

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