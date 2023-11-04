Гельмут Марко: «Ферстаппен не большой поклонник спринтов, но я думаю, нас ждет увлекательный заезд»

Марко подвел итоги квалификации к спринту в Бразилии.

Советник « » оценил состояние, в котором команда подходит к двум оставшимся заездам гоночного уик-энда.

« потерял время в 4-м и 10-м повороте, и с учетом плотности последствия оказались именно таковы. Но я думаю, нас ждет увлекательный заезд. Если говорить о шинах, у нас хорошая ситуация. Как всем прекрасно известно, Макс не большой поклонник спринтов, но здесь, как мне кажется, нам все подходит.

Чеко тоже был очень быстр. Не стоит забывать, что он показал свое время на изношенном комплекте «софта», потому что мы не хотели рисковать новым комплектом. Так что он определенно должен быть силен и в спринте, и в главной гонке», – рассказал .

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