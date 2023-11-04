Гельмут Марко: «Ферстаппен не большой поклонник спринтов, но я думаю, нас ждет увлекательный заезд»

Теги Гран-при Бразилии Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Авто

Марко подвел итоги квалификации к спринту в Бразилии.

Советник «Ред Булл» оценил состояние, в котором команда подходит к двум оставшимся заездам гоночного уик-энда.

«Макс потерял время в 4-м и 10-м повороте, и с учетом плотности последствия оказались именно таковы. Но я думаю, нас ждет увлекательный заезд. Если говорить о шинах, у нас хорошая ситуация. Как всем прекрасно известно, Макс не большой поклонник спринтов, но здесь, как мне кажется, нам все подходит.

Чеко тоже был очень быстр. Не стоит забывать, что он показал свое время на изношенном комплекте «софта», потому что мы не хотели рисковать новым комплектом. Так что он определенно должен быть силен и в спринте, и в главной гонке», – рассказал Марко.

Инфернальный шторм закончил квалу «Формулы-1»: ветер сорвал крышу с трибуны, заполненной людьми!

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий