Команды «Ф-1» хотят добиться послаблений в действиях правила «закрытого парка»

Команды «Ф-1» обсуждают послабления в правилах «закрытого парка».

По словам спортивного директора « » Диего Йоверно, данный вопрос будут обсуждать на ближайшем заедании Комиссии по спортивным вопросам вместе с ФИА.

За послабления правил «закрытого парка» выступает большинство команд – в особенности это касается гоночных уик-эндов со спринтами, когда у команд есть всего одна практика, а начиная с пятничной квалификации вносить изменения в настройки болидов им запрещается.

«Мы обсуждаем ситуацию с правилами «закрытого парка». Изначально эти правила были придуманы, чтобы не давать командам сходить с ума и все менять на машине в промежутке между квалификацией и гонкой.

Но существует и другой аспект: защита команд от них самих, потому что у инженеров всегда будет богатая фантазия, а на механиков (при постоянных изменениях на болиде) будет оказываться слишком высокая нагрузка.

Я думаю, что в правилах «закрытого парка» по-прежнему есть определенный смысл. Но мы, вероятно, можем смягчить некоторые из них, ведь у нас есть и другие способы контролировать то, что делают команды. Есть ограничение бюджета, отслеживание деталей.

Не думаю, что мы полностью избавимся от правила «закрытого парка», но мы обсудим этот вопрос с , вместе с другими темами», – рассказал Йоверно.

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