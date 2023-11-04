Команды «Ф-1» хотят добиться послаблений в действиях правила «закрытого парка»
Команды «Ф-1» обсуждают послабления в правилах «закрытого парка».
По словам спортивного директора «Феррари» Диего Йоверно, данный вопрос будут обсуждать на ближайшем заедании Комиссии по спортивным вопросам вместе с ФИА.
За послабления правил «закрытого парка» выступает большинство команд – в особенности это касается гоночных уик-эндов со спринтами, когда у команд есть всего одна практика, а начиная с пятничной квалификации вносить изменения в настройки болидов им запрещается.
«Мы обсуждаем ситуацию с правилами «закрытого парка». Изначально эти правила были придуманы, чтобы не давать командам сходить с ума и все менять на машине в промежутке между квалификацией и гонкой.
Но существует и другой аспект: защита команд от них самих, потому что у инженеров всегда будет богатая фантазия, а на механиков (при постоянных изменениях на болиде) будет оказываться слишком высокая нагрузка.
Я думаю, что в правилах «закрытого парка» по-прежнему есть определенный смысл. Но мы, вероятно, можем смягчить некоторые из них, ведь у нас есть и другие способы контролировать то, что делают команды. Есть ограничение бюджета, отслеживание деталей.
Не думаю, что мы полностью избавимся от правила «закрытого парка», но мы обсудим этот вопрос с ФИА, вместе с другими темами», – рассказал Йоверно.
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И все
А то спринт + гонка + закрытый парк - цирк какой-то