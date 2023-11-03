Джордж Расселл: «Полное безумие. Я еще никогда не видел, чтобы погода менялась настолько быстро и настолько сильно»

Теги Гран-при Бразилии Формула-1 Мерседес Джордж Расселл Авто

Расселл назвал безумными погодные условия в квалификации в Бразилии.

Пилот «Мерседеса», подводя итоги сессии отметил, что еще никогда не видел, чтобы столь радикальные изменения в погоде происходили за столь короткий срок.

Перед началом третьего сегмента к автодрому подошла штормовая туча, и в итоге участники даже не смогли закончить сессию, которую пришлось прерывать красными флагами.

«Ну, это полное безумие. Я еще никогда не видел, чтобы погода менялась настолько быстро и настолько сильно. Я был разочарован своим кругом – машина постоянно скользила по трассе, колесам не хватало сцепления с треком.

При этом я не видел, чтобы дождь уже пошел, визор шлема был чистым, но при этом я ехал на секунду медленнее предыдущего круга. Я хотел вообще вернуться в боксы, потому что был уверен, что в любом случае окажусь последним. Но в итоге я показал шестое время.

И хотя квалификация обернулась разочарованием, в итоге у нас не такая плохая стартовая позиция. А также мы знаем, что решать все будет гоночный темп. Так что посмотрим, как мы выступим в субботу и в воскресенье.

Цели на гонку? Да, постараемся попасть на подиум. Хотя «Астон Мартин», как кажется, вновь нашли свою форму, что стало сюрпризом. Остается надеяться, что наш гоночный темп окажется лучше, чем у них.

Но вообще погода просто безумная – на заднем плане молнии бьют просто безостановочно. В гонке Макс стартует первым, Шарль вторым, достать их будет непросто. Но у нас есть все шансы», – рассказал Расселл.

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1 комментарий

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MP423
Еще штрафные минус две позиции
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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