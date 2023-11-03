Юки Цунода о том, почему с «Ред Булл» связывают Риккардо: «У Даниэля больше опыта, болельщиков, есть энергия и стиль «Ред Булл»

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Юки Цунода Авто

Цунода объяснил, почему чаще говорят не о нем, а о Риккардо в «Ред Булл».

Предполагается, что Даниэль Риккардо может заменить Серхио Переса в «Ред Булл». По ходу нынешнего сезона Даниэль стал напарником Юки Цуноды по «Альфа Таури». В то же время потенциальное повышение Юки – лидера команды по очкам – практически не обсуждают.

«У Даниэля больше опыта, у Даниэля, естественно, больше болельщиков. Ему доверяют, он один из наиболее ценных пилотов, так что это логично. Мне просто нужно стабильно демонстрировать результаты. Тогда все поймут, что я могу претендовать на место.

У Чеко контракт на следующий сезон, так что мы ничего не можем поделать, вряд ли это можно изменить. Просто надо показывать результаты.

[Риккардо] здорово себя проявляет. После возвращения из «Макларена» ему, похоже, очень комфортно в болиде, особенно в сравнении с тем, что было в предыдущих командах. Его энергия «Ред Булл», стиль «Ред Булл», думаю, подходят команде.

Тем не менее, я не переживаю, что не смогу его победить. Я по-прежнему уверен, что способен его обыграть, и я все еще учусь у него», – поделился рассуждениями японский гонщик.

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1 комментарий

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Роман Грожан
Юки интересную вещь сказал, впрочем почти как всегда. У Дена есть этот великий стиль Ред Булл, а вот у Чеко Переса походу его нету, нету это днк так сказать ( у Юки видимо тоже стиля Ред булл нет, только хонда)
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