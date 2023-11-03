«Все вопросы о моем контракте на следующий год связаны с «Альфа Таури». Риккардо исключил вероятность перехода в «Ред Булл» вместо Переса

Риккардо исключил возможность замены Переса в «Ред Булл» в 2024 году.

Пилот «Альфа Таури» отметил, что будет выступать за свою нынешнюю команду в следующем сезоне, и что разговоров о возможной рокировке с Пересом и переходе в « » речи никогда не шло.

Считается, что Перес может потерять место в «Ред Булл» по окончании сезона, если завалит концовку чемпионата и упустит второе место в общем зачете. Хотя руководство «Ред Булл» неоднократно опровергало данную информацию, настаивая, что контракт с Пересом на сезон-2024 будет выполнен.

«Нет, меня ни о чем таком не спрашивали. Очевидно, что все вопросы о моем контракте на следующий год связанны с « ». Так что да, я могу честно сказать, что на этом все и закончилось», – рассказал .

Безумная атака Переса на лидеров – ради победы для домашних фанов. Не сработало: люди рыдали и дрались с тифози после аварии