«Все вопросы о моем контракте на следующий год связаны с «Альфа Таури». Риккардо исключил вероятность перехода в «Ред Булл» вместо Переса
Риккардо исключил возможность замены Переса в «Ред Булл» в 2024 году.
Пилот «Альфа Таури» отметил, что будет выступать за свою нынешнюю команду в следующем сезоне, и что разговоров о возможной рокировке с Пересом и переходе в «Ред Булл» речи никогда не шло.
Считается, что Перес может потерять место в «Ред Булл» по окончании сезона, если завалит концовку чемпионата и упустит второе место в общем зачете. Хотя руководство «Ред Булл» неоднократно опровергало данную информацию, настаивая, что контракт с Пересом на сезон-2024 будет выполнен.
«Нет, меня ни о чем таком не спрашивали. Очевидно, что все вопросы о моем контракте на следующий год связанны с «Альфа Таури». Так что да, я могу честно сказать, что на этом все и закончилось», – рассказал Риккардо.
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