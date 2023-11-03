«Все вопросы о моем контракте на следующий год связаны с «Альфа Таури». Риккардо исключил вероятность перехода в «Ред Булл» вместо Переса

Теги Ред Булл Альфа Таури Формула-1 Серхио Перес Даниэль Риккардо Авто

Риккардо исключил возможность замены Переса в «Ред Булл» в 2024 году.

Пилот «Альфа Таури» отметил, что будет выступать за свою нынешнюю команду в следующем сезоне, и что разговоров о возможной рокировке с Пересом и переходе в «Ред Булл» речи никогда не шло.

Считается, что Перес может потерять место в «Ред Булл» по окончании сезона, если завалит концовку чемпионата и упустит второе место в общем зачете. Хотя руководство «Ред Булл» неоднократно опровергало данную информацию, настаивая, что контракт с Пересом на сезон-2024 будет выполнен.

«Нет, меня ни о чем таком не спрашивали. Очевидно, что все вопросы о моем контракте на следующий год связанны с «Альфа Таури». Так что да, я могу честно сказать, что на этом все и закончилось», – рассказал Риккардо.

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1 комментарий

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Андрей Омельянович
По факту РБ не надо мудрить с 24 годом. Велика вероятность, что КК возьмут даже если Перес каждую гонку будет 4-7. Финансово тоже нет смысла идти на неустойку. На Дэна тоже надо посмотреть без травм и чтобы АТ не была самой худшей из всех и плюс полностью на фоне друг друга оценить уровень Цуноды, которому пора прекратить заниматься хренью, ибо в начале сезона он показал, что не бездарен.
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