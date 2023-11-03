Хэмилтон показал шлем с изображением статуи Христа-Искупителя и флагом Бразилии
Льюис Хэмилтон представил специальный шлем для Гран-при Сан-Паулу.
Семикратный чемпион «Формулы-1» и почетный гражданин Бразилии проведет гонку в ливрее в национальных цветах. Пилот «Мерседеса» разместил на верхней части шлема флаг страны, а на задней – изображение статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.
Хэмилтон пришел в куртке с изображением Сенны в паддок Гран-при Сан-Паулу
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