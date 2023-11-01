«В такой ситуации всегда есть аргументы «за» и «против». Фредерик Вассер – о решении стюардов не вынуждать Леклера проводить пит-стоп для замены антикрыла

Теги ФИА Феррари Формула-1 регламент Гран-при Мексики Шарль Леклер Фредерик Вассер Авто

Вассер поддержал решение стюардов не вынуждать Леклера менять антикрыло.

Руководитель «Феррари» отметил, что в ФИА поступили правильно, решив немного отложить решение по вопросу того, несут ли повреждения болида Леклера опасность другим участникам.

Леклер повредил переднее антикрыло на своем болида в столкновении с Серхио Пересом на старте гонки в Мексике. В «Феррари» сказали Леклеру не ехать в боксы, а одна из поврежденных пластин отвалилась от антикрыла на следующем круге.

В прошлом стюарды в случае наличия подобных повреждений на болидах показывали гонщику черно-белый флаг, вынуждая немедленно провести пит-стоп и устранить повреждения.

В итоге переднее антикрыло на болиде Леклера команда смогла заменить, когда гонку остановили красными флагами.

«У нас не было времени рассмотреть этот вопрос, поскольку когда мы увидели все случившееся, мы первым делом постарались разобраться в произошедшем, а пластина отвалилась от антикрыла уже на следующем круге.

В такой ситуации всегда есть аргументы как «за», так и «против», но если стюарды сразу принимают решение в такой ситуации, у них нет возможности выслушать позицию команды», – рассказал Вассер.

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2 комментария

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Марат Кагин
Где то Хаас соглашается с Цунодой, что топ команды стюарды судят по другому
+3
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Gonshic
все правила и законы пишут, чтобы наказывать слабых, это давно известно
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