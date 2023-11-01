«В такой ситуации всегда есть аргументы «за» и «против». Фредерик Вассер – о решении стюардов не вынуждать Леклера проводить пит-стоп для замены антикрыла

Вассер поддержал решение стюардов не вынуждать Леклера менять антикрыло.

Руководитель «Феррари» отметил, что в поступили правильно, решив немного отложить решение по вопросу того, несут ли повреждения болида опасность другим участникам.

Леклер повредил переднее антикрыло на своем болида в столкновении с Серхио Пересом на старте гонки в . В « » сказали Леклеру не ехать в боксы, а одна из поврежденных пластин отвалилась от антикрыла на следующем круге.

В прошлом стюарды в случае наличия подобных повреждений на болидах показывали гонщику черно-белый флаг, вынуждая немедленно провести пит-стоп и устранить повреждения.

В итоге переднее антикрыло на болиде Леклера команда смогла заменить, когда гонку остановили красными флагами.

«У нас не было времени рассмотреть этот вопрос, поскольку когда мы увидели все случившееся, мы первым делом постарались разобраться в произошедшем, а пластина отвалилась от антикрыла уже на следующем круге.

В такой ситуации всегда есть аргументы как «за», так и «против», но если стюарды сразу принимают решение в такой ситуации, у них нет возможности выслушать позицию команды», – рассказал .

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