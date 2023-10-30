Джордж Расселл: «Без сомнения, еще один круг – и Риккардо бы меня обогнал»

Расселл рассказал о трудностях на Гран-при Мехико.

Пилот « », подводя итоги гонки, признал, что если бы заезд продлился еще один круг, он бы уступил позицию Даниэлю Риккардо.

«Без сомнения, еще один круг – и он бы меня обогнал. Хотя он все равно провел отличный уик-энд и я рад за него, он в полной мере это заслужил.

Гонка прошла под диктовку работы с шинами. Опять же, наша машина смотрелась очень сильно, мы были прямо позади Карлоса, просто никак не могли его обогнать.

И в итоге нам пришлось немного отстать, потому что на моем болиде начали перегреваться тормоза, с такими проблемами столкнулись многие гонщики. Но как только я отстал от Карлоса, то полностью потерял оптимальную температуру шин и так и не смог потом вернуться. Последние 15 кругов я ехал будто бы по льду и нам очень повезло финишировать шестыми.

И когда в такой ситуации тебе приходится отбиваться от атак соперников, веселого в этом мало. Опять же, проблемы с шинами были на протяжении всей гонки. Но как только я отстал, сцепление колес с трассой заметно ухудшилось и восстановить его я уже не смог», – рассказал .

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