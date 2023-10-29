Даниэль Риккардо о 4-м месте: «Считал, что с идеальным кругом мы можем оказаться на 6-7 месте, так что все классно»

Риккардо остался доволен результатом квалификации к Гран-при Мехико.

Пилоту « » удалось пробиться в третий сегмент, а затем показать там четвертое время, что стало одной из главных неожиданностей квалификации.

«Это один из тех уик-эндов, когда ты просто чувствуешь машину. То есть, уже в воскресенье вечером после гонки в Остине мне не терпелось начать пятничную практику в Мексике. Я хотел как можно скорее вернуться за руль болида.

Я чувствовал недосказанность, что способен на большее, что мы можем поправить пару настроек болида и провести более убедительный уик-энд.

И с первого же круга вчерашней первой практики я почувствовал себя уверенно. Хотя четвертое место на старте – это даже чуть больше, чем я ожидал. Перед квалификацией мы просто думали о том, насколько далеко сможем забраться, если пройдем в третий сегмент. Я считал, что с идеальным кругом мы можем оказаться на 6-7 месте, так что все получилось классно», – рассказал .

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