Макс Ферстаппен: «Хотелось бы стартовать первым, но зато у меня будет отличный слип-стрим на рывке к первому повороту»

Ферстаппен спокойно воспринял поражение в квалификации к Гран-при Мехико.

Пилот « » подвел итоги сессии, по результатам которой занял лишь третье место. При этом действующий чемпион отметил, что надеется отыграться уже на старте завтрашней гонки.

«Сцепление с трассой здесь очень низкое, поэтому как только ты пытаешься атаковать чуть сильнее, сцепление колес с треком уходит. В принципе, именно это и случилось в третьем сегменте, где нам не удалось собрать оптимальный круг. В особенности выделяется третий сектор – там нам было намного сложнее, чем хотелось бы.

Тем не менее, борьба все равно была очень плотной, а впереди ждет длинная гонка. Впереди много кругов, именно в гонке зарабатываешь очки.

Я уверен перед завтрашним днем. Конечно, хотелось бы стартовать первым, но зато у меня будет отличный слип-стрим на рывке к первому повороту», – рассказал .

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