Макс Ферстаппен: «Хотелось бы стартовать первым, но зато у меня будет отличный слип-стрим на рывке к первому повороту»

Теги Ред Булл Формула-1 Гран-при Мексики Макс Ферстаппен Авто

Ферстаппен спокойно воспринял поражение в квалификации к Гран-при Мехико.

Пилот «Ред Булл» подвел итоги сессии, по результатам которой занял лишь третье место. При этом действующий чемпион отметил, что надеется отыграться уже на старте завтрашней гонки.

«Сцепление с трассой здесь очень низкое, поэтому как только ты пытаешься атаковать чуть сильнее, сцепление колес с треком уходит. В принципе, именно это и случилось в третьем сегменте, где нам не удалось собрать оптимальный круг. В особенности выделяется третий сектор – там нам было намного сложнее, чем хотелось бы.

Тем не менее, борьба все равно была очень плотной, а впереди ждет длинная гонка. Впереди много кругов, именно в гонке зарабатываешь очки.

Я уверен перед завтрашним днем. Конечно, хотелось бы стартовать первым, но зато у меня будет отличный слип-стрим на рывке к первому повороту», – рассказал Ферстаппен.

Внезапный дубль «Феррари» в квалификации «Ф-1» в Мексике. Половине пелотона еще светят штрафы

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
GODZILLA
Дадут ли Феррари повторить маневр 21 го интресссно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий