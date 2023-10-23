Макс Ферстаппен: «На «Трассе Америк» нужно переложить асфальт, в данный момент она больше подходит для раллийных гонок»

Гонщики требуют перекладки асфальта на трассе Гран-при США.

Сразу несколько пилотов «Формулы-1» после гонки высказались о проблемах с наличием большого количества кочек и неровностей на « ». И что в данном состоянии она не очень подходит для проведения Гран-при «Формулы-1».

Свою позицию высказали , и .

Ферстаппен: «Асфальт нужно переложить, потому что на данный момент трасса больше подходит для раллийных гонок и автомобилей. Машина постоянно подпрыгивает и трясется. В случае с болидом «Формулы-1» со стороны это может быть не так заметно, потому что из-за высокой прижимной силы мы буквально приклеены к трассе. Но кочки и неровности на некоторых участках трассы действительно слишком большие. Не думаю, что сейчас трасса соответствует уровню «Формулы-1».

При этом я люблю эту трассу, правда, у нее потрясающая конфигурация. Но нам определенно нужен новый асфальт и в ближайшие годы он должен стать намного более гладким. Мы просим об этом уже несколько лет, но пока ничего так и не было сделано».

Хэмилтон: «Трасса очень неровная. То есть, мне нравится наличие кочек, это добавляет трассе характера, но сейчас их слишком уж много. Как гонщики (и представители Ассоциации гонщиков Гран-при) мы готовы к обсуждению вопроса, готовы помочь организаторам, чтобы им не нужно было тратить целое состояние на то, чтобы переделать всю трассу.

Например, на отрезке от последнего поворота и до конца стартовой прямой, покрытие очень ровное. Но на остальной трассе очень много кочек. На пит-лейн покрытие ровное. Но да, есть несколько мест, где ситуацию нужно исправить».

Норрис: «Они переложили асфальт в некоторых местах (и сделали это не слишком удачно). Например, участок нового асфальта начинается на отметке в 100 метров перед 12-м поворотом – то есть именно там, где мы тормозим. Так что какие-то небольшие вещи они могли бы доделать.

При этом, насколько я слышал, к следующему году они собираются переложить асфальт на всем первом секторе или что-то вроде того. Надеюсь, ситуация улучшится».

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