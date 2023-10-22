Гельмут Марко: «Норрис – наш главный соперник в гонке»
Гельмут Марко назвал главного соперника Ферстаппена в США.
По мнению советника «Ред Булл», конкуренцию Максу Ферстаппену в Остине может составить пилот «Макларена» Ландо Норрис. Марко пришел к такому выводу после субботнего спринта:
«Мы видели, как [Льюис] Хэмилтон очень сильно атаковал в первом секторе и, по-моему, перегрел шины. После этого Макс смог оторваться. Он контролировал ситуацию, был быстр и в то же время аккуратно обходился с резиной.
Когда [Ландо] Норрис оказывался в чистом воздухе в спринте, он действительно был очень быстрым. Я рассматриваю его как нашего главного соперника в воскресной гонке», – сказал Марко.
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