Гельмут Марко: «Норрис – наш главный соперник в гонке»

Гельмут Марко назвал главного соперника Ферстаппена в США.

По мнению советника « », конкуренцию в Остине может составить пилот « » . пришел к такому выводу после субботнего спринта:

«Мы видели, как [Льюис] Хэмилтон очень сильно атаковал в первом секторе и, по-моему, перегрел шины. После этого Макс смог оторваться. Он контролировал ситуацию, был быстр и в то же время аккуратно обходился с резиной.

Когда [Ландо] Норрис оказывался в чистом воздухе в спринте, он действительно был очень быстрым. Я рассматриваю его как нашего главного соперника в воскресной гонке», – сказал Марко.

Гран-при США-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00