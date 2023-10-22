Гельмут Марко: «Норрис – наш главный соперник в гонке»

Теги Гран-при США Макларен Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Макс Ферстаппен Ландо Норрис Авто

Гельмут Марко назвал главного соперника Ферстаппена в США.

По мнению советника «Ред Булл», конкуренцию Максу Ферстаппену в Остине может составить пилот «Макларена» Ландо Норрис. Марко пришел к такому выводу после субботнего спринта:

«Мы видели, как [Льюис] Хэмилтон очень сильно атаковал в первом секторе и, по-моему, перегрел шины. После этого Макс смог оторваться. Он контролировал ситуацию, был быстр и в то же время аккуратно обходился с резиной.

Когда [Ландо] Норрис оказывался в чистом воздухе в спринте, он действительно был очень быстрым. Я рассматриваю его как нашего главного соперника в воскресной гонке», – сказал Марко.

Гран-при США-2023. Стартовый порядок. Гонка – в 22:00

3 комментария

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Scorpio
Ответ Башмак Нирванов
Ну-ну... как же он ошибается.
Нет, у норриса отличный темп был в спринте на уже убитых шинах. Он обойдет Леклера, а там почему бы и нет
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Flylink
Ответ Scorpio
Нет, у норриса отличный темп был в спринте на уже убитых шинах. Он обойдет Леклера, а там почему бы и нет
Если только на старте, на дистанции будет очень тяжело, на прямых Макам всё-таки не хватает скорости, а вот Феррари как раз-таки очень быстры на прямых. В остальном согласен, в чистом воздухе Ладно очень быстр.
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