Зак Браун: «Идеальный сценарий – 20 Гран-при с постоянным местом в календаре, и еще 8, которые бы чередовались между собой»

Руководители команд «Ф-1» считают 24 Гран-при предельным количеством на сезон.

Исполнительный директор « » на пресс-конференции руководителей, высказал общее мнение о том, что дальнейшее увеличение числа гонок за сезон подвергнет персонал команд слишком высокой нагрузке.

Браун также оценил идею ротации некоторых этапов между собой через год, чтобы добавить разнообразия, но при этом не перегружать команды.

«Я думаю, что 24 Гран-при за сезон – это максимально допустимое количество, если мы хотим, чтобы люди оставались здоровыми. При этом нам действительно нужно продолжать расширять наш спорт. Так что я бы хотел увидеть сценарий, при котором у нас было бы 20 Гран-при с постоянным местом в календаре, и еще 8, которые бы чередовались между собой раз в год. В итоге мы бы получили календарь из 24 Гран-при, но с более широкой географией, появлялись бы новые страны и регионы.

При всем при этом я сразу скажу, что не знаю экономических аспектов, и насколько выгодно это будет организаторам Гран-при. Так что я не могу сказать, будет ли такая схема экономически выгодна промоутерам Гран-при, но мне такой сценарий кажется идеальным», – рассказал Браун.

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