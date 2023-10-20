Ферстаппен о конфликте Хорнера и Марко: «Никто никуда не уходит, этот вопрос никогда не поднимался»

Ферстаппен опроверг наличие конфликта между Хорнером и Марко.

Пилот « » отметил, что было бы очень странно серьезно менять структуру управления командой, когда та добилась таких успехов.

также ответил на вопрос, как уход или может сказаться на «Ред Булл»:

«Никак, потому что никто из них никуда не уходит. Этот вопрос никогда даже не поднимался. Когда вы хорошо выступаете, когда команда отлично работает, нужно сохранять всех людей, которые важны для успеха команды. Все это знают.

Со своей стороны могу сказать, что наша позиция всегда была предельно ясной. Я не знаю, почему люди со стороны вдруг начали в этом сомневаться. Со своей стороны мы всегда четко понимали, что хотим сохранить все как есть.

Люди несут какую-то чушь. Ведь на самом деле в команде отличный настрой. И каждый знает, какова его роль. Печально, что Дитрих Матешиц скончался в прошлом году, но мы стараемся сохранить его наследие, двигаться вперед и все люди, которые сейчас работают в нашей команде, очень важны для достижения успеха. Так что в будущем никаких изменений не предвидится. Думаю, наша позиция вполне понятна».

Ферстаппен все-таки мечтает пилотировать болид «Феррари»! Даже обратился к президенту марки