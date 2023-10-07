Пиастри – первый новичок, выигравший поул к спринту «Формулы-1»

Теги Гран-при Японии Макларен Ред Булл Формула-1 Макс Ферстаппен Ландо Норрис Оскар Пиастри Гран-при Катара Авто

Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри показал лучшее время в квалификации к спринту на Гран-при Катара.

Пиастри опередил напарника Ландо Норриса и лидера чемпионата Макса Ферстаппена из «Ред Булл».

Оскар стал первым новичком «Формулы-1» в истории, выигравшим поул-позицию к спринту.

На Гран-при Японии австралиец завоевал подиум в дебютный для себя сезон.

Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Пиастри – первый пилот «Ф-1» с подиумом в дебютный сезон после Стролла

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1 комментарий

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Paninaro
Отлично, просто отлично! Нормальный паренёк, без гнильцы.
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