Пиастри – первый новичок, выигравший поул к спринту «Формулы-1»

Гонщик « » показал лучшее время в квалификации к спринту на Гран-при Катара.

Пиастри опередил напарника и лидера чемпионата из « ».

Оскар стал первым новичком «Формулы-1» в истории, выигравшим поул-позицию к спринту.

На Гран-при Японии австралиец завоевал подиум в дебютный для себя сезон.

Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й

Пиастри – первый пилот «Ф-1» с подиумом в дебютный сезон после Стролла

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