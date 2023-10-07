Пиастри – первый новичок, выигравший поул к спринту «Формулы-1»
Гонщик «Макларена» Оскар Пиастри показал лучшее время в квалификации к спринту на Гран-при Катара.
Пиастри опередил напарника Ландо Норриса и лидера чемпионата Макса Ферстаппена из «Ред Булл».
Оскар стал первым новичком «Формулы-1» в истории, выигравшим поул-позицию к спринту.
На Гран-при Японии австралиец завоевал подиум в дебютный для себя сезон.
Гран-при Катара-2023. Квалификация к спринту. Пиастри – 1-й, Норрис – 2-й, Ферстаппен – 3-й
Пиастри – первый пилот «Ф-1» с подиумом в дебютный сезон после Стролла
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