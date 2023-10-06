Кристиан Хорнер: «Большую часть времени Ферстаппен отыграл на первом секторе – даже скорее в первом повороте»

Кристиан Хорнер восхитился поулом Ферстаппена в Катаре.

Во время финальной попытки в квалификации к Гран-при Катара пилот « » допустил ошибку. Тем не менее для поула ему хватило результата первого круга.

«К счастью, из той первой попытки вышел мегакруг. Он [ ] здорово проехал. Большую часть времени он отыграл на первом секторе – даже скорее в первом повороте.

Думаю, потом, на следующем круге, он пытался выжать еще больше, но ошибся. К счастью, нам хватило запаса с прошлого круга.

Он не смотрит на таблицы очков. Каждый спринт и Гран-при он проводит с одним и тем же упорством. Он гонщик, он хочет побеждать и будет делать все ради этого», – сказал .

Гран-при Катара-2023. Квалификация. Ферстаппен выиграл поул, Расселл – 2-й, Хэмилтон – 3-й, времена Норриса и Пиастри удалили