Фернандо Алонсо: «Надеюсь на победы в 2024 году»

Фернандо Алонсо надеется выигрывать Гран-при «Формулы-1» в 2024 году.

Испанец семь раз финишировал в призах после перехода в « », однако ни разу не побеждал.

«Если честно, сражения за подиумы и все такое казались слишком оптимистичной целью. Но в мы были очень сильны, машина работала очень хорошо, и такая конкурентоспособность стала приятным сюрпризом.

Теперь мы хотим большего, хотим сделать следующий шаг – побеждать в гонках. « » в нынешнем сезоне доминирует, однако в следующем году, надеюсь, мы сделаем этот шаг», – заявил двукратный чемпион мира в интервью Channel 4.

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