Фернандо Алонсо: «Надеюсь на победы в 2024 году»

Теги Гран-при Бахрейна Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Астон Мартин Авто

Фернандо Алонсо надеется выигрывать Гран-при «Формулы-1» в 2024 году.

Испанец семь раз финишировал в призах после перехода в «Астон Мартин», однако ни разу не побеждал.

«Если честно, сражения за подиумы и все такое казались слишком оптимистичной целью. Но в Бахрейне мы были очень сильны, машина работала очень хорошо, и такая конкурентоспособность стала приятным сюрпризом.

Теперь мы хотим большего, хотим сделать следующий шаг – побеждать в гонках. «Ред Булл» в нынешнем сезоне доминирует, однако в следующем году, надеюсь, мы сделаем этот шаг», – заявил двукратный чемпион мира в интервью Channel 4.

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3 комментария

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Великий Алонсо
Сомневаюсь, что на этом середняке это возможно. Победы это про РБ, Феррари и Мерседес. Но клоуны в Ф1 с радостью сажают в такие команды Пересов, Сасайнсов и Леклеров, увы. В глазах людей разбирающихся в Ф1 ты уже давно 8-10 кратный чемпион мира с 100+ победами. Нет ни единого сомнения, что на равных болидах с Ферстаппеном ты бы его разорвал, потому что ты как ротвейлер, ты Великий чемпион, у тебя несгибаемый дух, даже на 5 десятке полон мотивации выиграть чемпионат, ты знаешь что ты лучший пилот в истории и прямо сейчас быстрейший в мире, это понимают все люди разбирающиеся в Формуле-1. Вперёд к новым победам, Фернандо, ждём 3-й титул.
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Incendier Deafening
Окон даже на Альпине имеет больше шансов победить, чем Фуфлик.
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