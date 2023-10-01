Даниэль Риккардо: «Оглядываясь назад, я уже ни о чем не сожалею»

Риккардо доволен своей карьерой даже с учетом нехватки побед.

Пилот « » рассказал, что не стал бы ничего менять в своей карьере и сейчас, оглядываясь назад на прожитые годы, ни о чем не жалеет:

«Вероятно, сейчас я уже достиг того возраста, в котором я уже ни о чем не сожалею, оглядываясь назад. Неудачи не обязательно считать потерями, скорее это полезные уроки. И да, разумеется, за карьеру мне бы хотелось выиграть больше, но тогда, может быть, победы бы мне наскучили, и я бы так не ценил те успехи, которые у меня были.

Так что я бы не стал ничего менять. Пока я могу продолжать расти, развиваться, становиться лучше с опытом, меня все устраивает».

Также Риккардо отметил, что с возрастом стал значительно больше ценить время, которое может проводить с родителями:

«В детстве ты как бы отталкиваешь родителей, стремишься к независимости, но потом, прожив уже какое-то время, ты проходишь через это и понимаешь, что теперь тебе хочется проводить больше времени с семьей.

Ты осознаешь их важность в твоей жизни, и конечно, чем старше я становился, тем сильнее ценил маму и папу, понимал то, что те возможности, которые я получил в жизни, я получил благодаря ним.

Так что я очень рад, что они могут разделять со мной успешные моменты. Они присутствовали в , когда я выиграл в 2018 году – это был один из самых классных дней в моей жизни и одно из величайших достижений, и то что родители были там и могли праздновать вместе со мной было действительно здорово.

Это стоило всех тех дней, что я провел вдали от них, всего того стресса или волнений, через которые я заставляю их проходить каждый гоночный уик-энд. Возможность разделить с ними этот момент – видеть то, как они смотрят на меня и понимают, что я счастлив. Но для меня даже важнее было видеть то, как счастливы они – и это даже заставило меня в некоторой степени почувствовать вину за то, что как спортсмен я живу довольно эгоистичной жизнью».

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