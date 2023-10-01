Кристиан Хорнер: «С точки зрения развития «Ред Булл» мало что сделал со своей машиной»
Хорнер объяснил преимущество «Ред Булл» конкуренцией между другими командами.
Руководитель «Ред Булл» считает, что одной из причин такого преимущества Макса Ферстаппена в общем зачете является упорная борьба между командами, которые сражаются за второе место. И что если бы разделение было более четким, отставание также могло бы сократиться.
«Позади нас люди постоянно обмениваются позициями. Сегодня на втором месте может быть «Макларен», потом его занимает «Феррари», потом «Мерседес». При этом мы сами в 99 процентах случаев демонстрируем высокую стабильность и лидируем в пелотоне.
С точки зрения развития мы мало что сделали со своей машиной. Однако те разработки, которые мы применили на машине, оказались эффективными и позволили сохранить достаточное преимущество над конкурентами.
При этом правила остались прежними (относительно прошлого сезона). То есть прежними остались и коробка передач, и шасси, очень многие узлы в болиде не претерпели изменений. Так что если говорить об эффективности разработки болида, нужно отметить отличную работу нашей команды», – рассказал Хорнер.
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